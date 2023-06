Transformers: il risveglio punta a guidare la classifica del weekend negli Stati Uniti, ma non sarà facile perché davanti a sé ha Spider-Man: Across the Spider-Verse che sta avendo molto successo.

Il primo step è quello delle anteprime di giovedì sera, dove ha raccolto 8.8 milioni di dollari, un dato incoraggiante che lo avvicina più ai cinque film di Michael Bay che a Bumblebee. Quest’ultimo raccolse 2.8 milioni di dollari alle anteprime, chiudendo poi un primo weekend dal 21 milioni di dollari (ebbe però un ottimo passaparola, e comunque costò molto meno di questo settimo episodio).

Nel 2017, invece, Transformers: l’ultimo cavaliere debuttò con 8.1 milioni di dollari alle anteprime, chiudendo il suo primo weekend con 44.6 milioni di dollari. L’idea attuale è quindi che Transformers: il risveglio possa chiudere il suo primo weekend con una cinquantina di milioni, anche se non è da escludere che superi le aspettative. La battaglia con Across the Spider-Verse, che potrebbe chiudere il suo secondo weekend con 50 milioni, è aperta.

Fonte: Variety

