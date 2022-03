si piazza in testa agli incassi del weekend USA per la seconda settimana consecutiva, mostrando un’ottima tenuta per un cinecomic di tre ore. Il film raccoglie infatti altri 66 milioni di dollari, che potrebbero tradursi in qualche milione in più se i dati definitivi di domenica dovessero rivelarsi più alti come la settimana scorsa.

Il calo è quindi solo del 50%, aiutato ovviamente dalla quasi totale assenza di nuove uscite di rilievo. Complessivamente il film ha raccolto 238.5 milioni di dollari negli USA, mentre in tutto il mondo ne ha raccolti ben 463 milioni di dollari. In Giappone il debutto non è stato particolarmente incisivo, ma ora l’attenzione è tutta proiettata sulla Cina, dove uscirà il 18 marzo. Va detto che il paese al momento sta affrontando una nuova ondata di Covid che potrebbe avere un impatto sulle uscite cinematografiche.

Tornando agli Stati Uniti, al secondo posto nel weekend troviamo Uncharted, che incassa 9.3 milioni di dollari, perdendo solo il 16% rispetto a una settimana fa. Il film raggiunge quindi i 113.4 milioni di dollari, che salgono a 301 milioni in tutto il mondo.

Al terzo posto troviamo BTS: Permission to Dance on Stage – Seoul: Live Viewing. L’evento in streaming dal vivo trasmesso in tutto il mondo incassa ben 6.8 milioni di dollari in 803 cinema nordamericani: parliamo della sola serata di sabato. La media per sala è di oltre 8500 dollari. In tutto il mondo l’evento ha raccolto oltre 36 milioni di dollari.

Al quarto posto Dog incassa altri 5.3 milioni di dollari, perdendo solo il 12.6% rispetto a una settimana fa. In totale, il film con Channing Tatum ha raccolto ben 47.8 milioni di dollari finora, che salgono a 54 in tutto il mondo.

Chiude la top-five l’immancabile Spider-Man: No Way Home, che alla sua tredicesima settimana incassa altri 4.1 milioni di dollari salendo a un totale di 792 milioni di dollari (può davvero puntare agli 800 milioni) e un totale globale di 1.88 miliardi.

INCASSI USA 11-13 / MARZO / 2022

THE BATMAN – $66,000,000 / $238,520,826 UNCHARTED – $9,250,000 / $113,355,790 BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL: LIVE VIEWING – $6,840,000 / $6,840,000 DOG – $5,346,376 / $47,803,478 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – $4,075,000 / $792,285,954 ASSASSINIO SUL NILO – $2,500,000 / $40,786,252 RADHE SHYAM – $1,860,000 / $1,860,000 SING 2 – $1,580,000 / $155,825,000 JACKASS FOREVER – $1,100,000 / $56,281,187 SCREAM – $445,000 / $80,905,289

Fonte: Cinetel