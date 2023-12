Ci sono molte aspettative per il debutto di Wonka nei cinema americani: nel corso delle ultime settimane, infatti, il tracking del film di Paul King non ha fatto che oscillare, passando dai 40/50 milioni nel weekend d’esordio fino ai 30/40, e assestandosi su una via di mezzo negli ultimi giorni. Le recensioni positive (con il relativo passaparola), la campagna marketing a tappeto (finalmente, dopo la fine dello sciopero degli attori) e il desiderio di un film natalizio degli spettatori americani potrebbero far lievitare le previsioni, ma nel frattempo Wonka ha debuttato ieri con 3.5 milioni di dollari alle anteprime.

Si tratta di un buon esordio, superiore per esempio ai 2 milioni di Jumanji 2 e in pari con i 3.5 milioni di Spider-Man: Un Nuovo Universo, che chiuse il suo primo weekend con 35 milioni di dollari (ma poi arrivò a quasi 200 milioni a fine corsa).

Fuori dagli USA il film sta andando nettamente meglio rispetto alle previsioni iniziali, con un esordio molto convincente in diversi territori lo scorso weekend grazie al quale ha raccolto 43.2 milioni di dollari. Secondo le (caute) stime attuali, potrebbe raccogliere circa 75/80 milioni di dollari in tutto il mondo nel corso del weekend, arrivando quindi a più di 120 milioni di dollari complessivi (ne è costati circa 125, più il marketing). In Corea del Sud arriverà a gennaio.

Fonte: Deadline

