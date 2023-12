Sarà un weekend pre-natalizio decisamente interessante al box-office americano, dopo che Wonka ha registrato un ottimo esordio. Venerdì 15 dicembre infatti il film di Paul King ha raccolto 14.4 milioni di dollari (inclusi 3.5 milioni alle anteprime di giovedì), un punto di partenza molto promettente se paragonato ai 4.7 milioni de Il ritorno di Mary Poppins o ai 12.7 milioni di Spider-Man: Un nuovo universo. Il punteggio CinemaScore A- suggerisce un passaparola decisamente positivo, che potrebbe donare al film gambe lunghe per tutto il periodo natalizio fino a Capodanno e oltre. Per il weekend d’apertura, le previsioni sono cresciute: non si parla più di 35/40 milioni, ma a questo punto di 40/45 milioni.

Il resto della classifica propone film in tenitura, ma nel frattempo Povere creature ha visto un’espansione da 9 a 82 cinema, con una crescita di quasi il 75% negli incassi rispetto a una settimana fa e un incasso di 488 mila dollari. Le previsioni sono per un weekend da almeno un milione e mezzo di dollari: la distribuzione platform sta funzionando.

Fonte: The-Numbers

