Dopo due weekend in calo, tornano a crescere gli incassi al box-office americano: grazie all’uscita di Wonka e ai film in tenitura, sono stati raccolti 73 milioni di dollari in tre giorni.

Il film di Paul King ha raccolto ben 39 milioni di dollari: si tratta di un ottimo esordio, il migliore di sempre per un musical originale (nonostante sia basato su una proprietà intellettuale nota, Wonka non è un adattamento). È anche un esordio molto promettente: solitamente i blockbuster pre-natalizi infatti hanno dei moltiplicatori molto alti (fino a 5 volte il weekend d’esordio). Ci sono film come The Greatest Showman che, dopo essere partiti con 8.8 milioni, hanno chiuso a 174 milioni di dollari. Complice il punteggio CinemaScore A-, che riflette un ottimo passaparola, Wonka potrebbe arrivare a chiudere la sua corsa negli USA sopra i 200 milioni di dollari: vi terremo aggiornati sul suo andamento durante le feste.

Ottimi anche gli incassi internazionali: il film ha raccolto 53.6 milioni di dollari fuori dagli USA, salendo così a 122 milioni di dollari e a un totale globale di ben 151 milioni di dollari (ne è costati 120, più un’imponente campagna marketing partita dopo la fine dello sciopero della SAG).

Seconda posizione per Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, che incassa altri 5.8 milioni di dollari, salendo a 145 milioni complessivi. Il blockbuster sta per superare i 300 milioni in tutto il mondo.

Scende al terzo posto Il ragazzo e l’airone, dopo l’ottimo esordio di una settimana fa il film di Myazaki incassa 5.1 milioni di dollari e sale a 23.1 milioni di dollari. Un altro film giapponese al quarto posto: Godzilla Meno Uno incassa 4.8 milioni di dollari e sale a 34.2 milioni complessivi (57 in tutto il mondo).

Chiude la top-ten Trolls 3 – Tutti insieme, con 4 milioni di dollari e un totale di 88.6 milioni di dollari, che salgono a 183 milioni di dollari. Non vanno bene le cose per Wish, che al sesto posto incassa 3.2 milioni di dollari e sale a 54.2 milioni complessivi: in tutto il mondo il film Disney ha incassato, finora, solo 126 milioni di dollari.

Per il resto, si fa notare la crescita di Povere creature, la cui distribuzione platform si è estesa a un’ottantina di sale: ben 1.2 milioni di dollari per il film vincitore del Leone d’Oro, che sale così a 2.2 milioni complessivi (e una media di oltre 15 mila dollari per sala!).

E a proposito di distribuzioni limitate, è uscito in 7 cinema American Fiction (premio del pubblico a Toronto), che con 226 mila dollari ottiene una grandissima media di 32 mila dollari per sala. Anche The Zone of Interest, uscito in 4 sale, con 124 mila dollari ottiene un’ottima media di 31 mila dollari per sala.

INCASSI USA WEEKEND 15-17 DICEMBRE 2023

Wonka: $39,000,000, Totale: $39,000,000 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes: $5,800,000, Totale: $145,238,861 The Boy and the Heron: $5,172,602, Totale: $23,143,285 Godzilla Minus One: $4,880,000, Totale: $34,257,586 Trolls Band Together: $4,000,000, Totale: $88,663,000 Wish: $3,200,000, Totale: $54,274,572 Christmas with the Chosen: Holy Night: $2,925,000, Totale: $4,625,000 Napoleon: $2,225,000, Totale: $57,025,000 RENAISSANCE: A Film by Beyoncé: $2,000,000, Totale: $30,886,297 Poor Things: $1,275,000, Totale: $2,221,764

Fonte: The-Numbers

