Indiana Jones 5: i costumi del film esposti alla D23 Expo

Durante il panel della Lucasfilm alla D23 Expo è stato mostrato il primo trailer di Indiana Jones 5, uno dei film più attesi del 2023.

Un trailer entusiasmante, che purtroppo non è uscito online ma che conteneva alcune sorprese trapelate poi nelle descrizioni:

Non è stata l’unica sorpresa per i fan Disney, però. Nel centro congressi, infatti, sono stati esposti tre costumi ufficiali utilizzati durante le riprese! Creati da Joanna Johnston, i tre costumi corrispondono a tre protagonisti del film, tra cui ovviamente Indiana Jones. Noi eravamo presenti e li abbiamo fotografati per voi!

Indiana Jones 5 – costumi di Joanna Johnston

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo naturalmente Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del progetto è fissata per il 30 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.