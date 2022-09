Indiana Jones 5: il trailer mostrato alla D23 Expo svela il ritorno di uno storico personaggio!

Durante la D23 Expo, è stato mostrato ai presenti il primo trailer di Indiana Jones 5, che al momento non è stato diffuso in rete. Chi l’ha visto ha però svelato che le immagini mostrano il ritorno di John Rhys-Davies nei panni di Sallah, il caro amico del protagonista apparso in I predatori dell’arca perduta e Indiana Jones e l’ultima crociata. Presente anche una scena in un cui Indiana Jones prende a pugni qualcuno con il classico effetto sonoro e una in cui è a cavallo in un tunnel della metropolitana.

Alla presentazione era presente anche il regista del film, James Mangold, che ha commentato dicendo che al momento sono al lavoro sulla colonna sonora.

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo naturalmente Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del progetto è fissata per il 30 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Murphy’s Multiverse