Indiana Jones 5: Harrison Ford ha fatto togliere tutte le battute sull’età del personaggio

Il prossimo 13 luglio, circa due settimane dopo l’uscita di Indiana Jones 5 nei cinema, Harrison Ford festeggerà 81 anni. Un fattore, quello della sua età, che avrà chiaramente un ruolo anche nell’economia narrativa del nuovo film della popolare saga Lucasfilm, anche se questa cosa avverrà in maniera differente da quello che abbiamo visto in Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.

Harrison Ford ha discusso di come Indiana Jones 5 affronti la tematica dell’anzianità dell’iconico personaggio in una ricca intervista concessa all’Hollywood Reporter in cui si parla dell’agenda molto densa d’impegni per l’attore, fra TV (Shrinking, 1923) e cinema (Indiana Jones 5, il coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe). Cosa, questa, un po’ spiazzante dato che la star ha sempre voluto dedicarsi in media a un progetto all’anno, ma che giustifica con la sostanziale “noia da non far nulla” affrontata durante la pandemia e i vari lockdown.

Ford ha voluto che dalla sceneggiatura venissero rimosse tutte le battutine sull’età del Professor Jones preferendo un approccio in cui sono le circostanza a far capire che ormai l’avventuroso archeologo non è più un giovanotto.

Nella Ruota del destino c’erano un sacco di battute sull’età nella sceneggiatura. Le abbiamo tolte tutte. C’è un momento in cui lui si ritrova in una situazione e si dice “Ma che ca**o ci faccio qua?”. Ma, personalmente, odio quello che io chiamo “Parlare della storia”. Voglio vedere in scena le circostanze attraverso le quali il pubblico riesce a poter esperire una determinata storia, il pubblico non deve essere condotto attraverso di essa tramite l’indicazione esplicita degli highlight. Preferisco creare un comportamento che sia esso stesso una battuta sull’età che parlarne.

Nel cast d’Indiana Jones 5, diretto da James Mangold, troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del film è fissata per il 30 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: The Hollywood Reporter