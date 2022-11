Indiana Jones 5: la scena iniziale sarà ambientata nel 1944 con Harrison Ford ringiovanito digitalmente

Come ricorda anche Empire nel riportare le dichiarazioni del regista James Mangold, ogni film d’Indiana Jones viene ricordato anche per la sua spettacolare sequenza iniziale.

E a quanto pare Indiana Jones 5 non sarà da meno: il film diretto da James Mangold proporrà un frenetico esordio ambientato nel 1944, sostanzialmente gli stessi anni dei primi tre film della saga che si svolgevano un po’ prima dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale, in cui un Harrison Ford ringiovanito digitalmente si ritroverà in un castello gremito di nazisti.

Il filmmaker spiega al magazine che:

Volevo dare una scarica d’adrenalina al pubblico andando a scavare a piene mani in questa sorta di incursione nei territori tipici dei vecchi film di George Lucas e Steven Spielberg. E poi dopo ci ritroviamo nel 1969. Non volevo che il pubblico percepisse il cambio dagli anni 40 agli anni 60 come un esercizio concettuale, ma volevo che avesse letteralmente esperienza della spirito bucaniere di quei primi giorni per poi passare all’inizi di questa nuova avventura.

Per replicare il look d’Indiana Jones negli anni dei Predatori dell’Arca Perduta è stata anche riutilizzata – e poi rifatta per filo e per segno – anche la giacca originale impiegata nel primo film della saga.

Sull’operazione, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy aggiunge:

La mia speranza è che, nonostante le discussioni che si faranno per la tecnologia che abbiamo impiegato, guarderete il film pensando “Oh santo cielo, ma hanno trovato del girato inedito di 40 anni fa”. Vi stiamo per lanciare direttamente in questa avventura, in cui Indiana Jones è alla ricerca di qualcosa, e istantaneamente avvertirete quel feeling da “Sono in un film d’Indiana Jones”.

Dalle pagine di Empire, Harrison Ford spiega che, per lui, è stata una strana sensazione trovarsi di fronte al sé stesso più giovane:

È la prima volta in cui lo vedo e ci credo davvero. È anche un po’ spaventoso. Non credo di voler sapere come funzioni, ma funziona davvero. Ma non mi fa venir voglia di tornare giovane. Sono contento di essermi guadagnato la mia età.

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del film è fissata per il 30 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Empire