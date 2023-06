Anche se Steven Spielberg non ha materialmente diretto Indiana Jones 5, questo non significa che il leggendario regista non abbia avuto a che fare con la lavorazione del lungometraggio con Harrison Ford e anzi per colui che si è seduto dietro alla macchina da presa, ovvero James Mangold, si è trattato di poter collaborare con un vero e proprio eroe.

Intervistato da Screen Rant James Mangold ha spiegato che:

Questo non è un film che ho cercato di fare completamente mio. La mia prima responsabilità, ed è stata l’opportunità principale di questo film, è stata quella di lavorare con Steven Spielberg, che è stato un mio eroe per tutta la vita. Farlo diventare qualcosa di personale e qualcosa che poi accade naturalmente. Miles Davis non può suonare la tromba allo stesso modo di un’altra persona, anche se stanno suonando la stessa melodia. La realtà dei fatti è che il mio contributo personale sarebbe emerso, ma la parte che mi interessava di più era la collaborazione. Stiamo parlando di un regista che è stato nella mia mente, sussurrandomi all’orecchio, fin dall’inizio della mia carriera cinematografica 35 anni fa, ma anche quando facevo film in super 8 da adolescente. L’idea di collaborare effettivamente con lui, di trascorrere del tempo con lui nello sviluppo della sceneggiatura, di parlare con lui ogni settimana o due durante le riprese e di averlo in sala di montaggio? Queste sono state enormi opportunità non solo per incontrare dei miei eroi personali, ma anche per collaborare con loro.

Nel lungometraggio Lucasfilm Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Harrison Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo insieme a Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente). Diretto da James Mangold, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.

La data d’uscita di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

