Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Indiana Jones 5, che è ora nelle sale italiane, finisce con un’inquadratura molto particolare densa di significato.

Nella sequenza vediamo un’inquadratura esterna dell’appartamento del protagonista dove notiamo l’iconico cappello di Indiana Jones che era stato appeso dopo esser stato (presumibilmente) lavato. Negli ultimi secondi della sequenza, una mano afferra l’iconico cappello.

“Non credo che finirà mai di esplorare” ha commentato il regista durante un’intervista con EW. “E quando afferra il cappello è innanzitutto perché non si metto i capelli ad asciugare così. E poi no, non credo che abbia chiuso. Non credo che i finali indichino che un personaggio debba fermarsi nella sua vita. Indicano semplicemente che ha raggiunto lo stato di grazia nella sua storia“.

Sul futuro di Indiana ha aggiunto: “Credo che domani di sveglierà con il desiderio di fare qualcosa, anche se dubito che tornerà a combattere i nazisti attraverso dei portali temporali. Però immagino perfettamente lui e Marion che vanno alla scoperta di qualche scavo inca o da qualche parte in Montana e Dakota del Nord dove affitteranno una capanna. Me lo immagino che si gode la vita da archeologo in pensione“.

Ha poi sottolineato: “È in pensione come insegnante, ma non credo che si ritirerà dall’essere uno studente ossessivo, un pensatore interessato al passato, al futuro, alla scienza e all’umanità“.

Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il Quadrante del Destino) è nelle sale dello stivale dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

