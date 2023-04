Manca poco al debutto d’Indiana Jones 5 al Festival di Cannes in programma per il 18 maggio, un’anteprima che precederà di circa un mese e mezzo l’uscita nei cinema di praticamente tutto il mondo.

L’interprete di Shorty in Indiana Jones e il Tempio Maledetto Ke Huy Quan, freschissimo di premio Oscar al Miglior attore non protagonista grazie a Everything Everywhere All at Once, ha avuto modo di riabadire che non comparirà nella pellicola di James Mangold con un cameo.

Mi piacerebbe poter dire di sì, ma no. Lo dico anche perché non vorrei deludere i fan. Ci ho scherzato spesso, ma davvero, incontrare di nuovo Harrison Ford dopo 38 anni è stato speciale. Dopo tutto questo tempo, vederlo sul palco a presentare l’Oscar per il Miglior Film agli Academy Awards è stata un’esperienza unica. Resterà per sempre una delle notti più memorabili della mia vita. E non vedo l’ora di rivederlo con addosso il fedora che sciocca la frusta ancora una volta. Sarò in prima fila.

Proprio all’indomani dell’Oscar vinto, Ke Huy Quan aveva spiegato che già al tempo aveva sperato di tornare in scena in Indiana Jones 3. Queste le sue parole:

Ci speravo segretamente. Ma in tutta onestà, Steven mi ha dato tanto… non solo un film, ma due film. E furono i primi a mettere una faccia asiatica in un grande film di Hollywood.

La data d’uscita di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Entertainment Tonight

Classifiche consigliate