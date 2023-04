Vi abbiamo già detto che Steven Spielberg ha partecipato a una masterclass organizzata dal Time Magazine durante la quale ha, ad esempio, avuto modo di ribadire il suo pentimento per le modifiche apportate a E.T. nel 2002 (ECCO TUTTI I DETTAGLI) e in quella stessa occasione ha anche spiegato di aver visto, e gradito, Indiana Jones 5.

Il nuovo capitolo della saga targata Lucasfilm sarà nei cinema italiani dal 28 giungo per la regia di James Mangold, responsabile di apprezzate pellicole quali Walk the line, Logan – The Wolverine e Le Mans ’66. Questo non significa che gli storici autori della saga, George Lucas e Steven Spielberg, non siano stati comunque coinvolti nella cosa, anzi. È stato proprio James Mangold a dichiarare, a margine della Star Wars Celebration, che lavorare a Indiana Jones 5 insieme ai già citati Lucas e Spielberg in aggiunta a Kathleen Kennedy e John Williams è stato come “camminare fra delle leggende”.

Tornando a Steven Spielberg, il filmmaker ha svelato durante la masterclass di aver visto da poco Indiana Jones 5 e di essere rimasto davvero soddisfatto:

L’ho visto giusto due notti fa. Bob Iger aveva organizzato una proiezione per svariati executive della Disney e ci sono andato anche io insieme a James Mangold. Hanno tutti adorato il film. È un ottimo film d’Indiana Jones. Sono fiero di James Mangold e di quello che ha fatto. Quando si sono accese le luci mi sono alzato e ho dichiarato ai presenti “Diamine! Pensavo di essere l’unica persona che sapeva come si gira uno di questi film!”.

La data d’uscita di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: TIME Magazine su YouTube

Classifiche consigliate