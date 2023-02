Indiana Jones 5, le lodi di James Mangold nei confronti di Harrison Ford: “Sa bene come si usa la cinepresa”

James Mangold ha parlato con l’Hollywood Reporter di Indiana Jones 5, il nuovo capitolo della popolare saga nata nel 1981 con I predatori dell’Arca Perduta di Steven Spielberg.

Il regista ha parlato nello specifico di Harrison Ford tessendone le lodi:

Ti rendi conto di quanto profondo sia il suo istinto, non solo di attore, ma anche di una persona che sa bene come si usa una cinepresa. La recitazione per il cinema è come gli scacchi 3D, è molto di più della sincerità di un’interpretazione, è da misurare al millimetro in base all’inquadratura e in base alle necessità.

Non posso dire di averlo trovato sorprendente perché il suo curriculum parla da solo, ma [con Harrison Ford] ti appare chiaro come lavori ogni secondo per minare la pomposità di una scena. Cerca sempre modi per renderla realistica, per smuovere i momenti falsi e ironizzare sul suo stesso personaggio. Ha un’idea ben chiara di cosa serva per essere un eroe e di come si faccia a rivoluzionare i luoghi comuni dell’eroismo allo stesso tempo.

E poi sa trovare l’umorismo dove non credi che sia possibile. Questi doni sono un segno distintivo del suo lavoro.