Mads Mikkelsen è tornato a parlare con EW di Jürgen Voller, il personaggio che interpreta in Indiana Jones 5, Il quadrante del destino, il film con Harrison Ford in arrivo tra poche settimane.

Voller, stando all’attore, è un “ex nazista della Seconda guerra mondiale che è stato ingaggiato dalla NASA e che cerca di usare il programma Apollo per scopi personali“.

Ha poi aggiunto: “L’ardore per quello che fa e per quello che cerca, senza svelare troppo, il desiderio di rendere il mondo un posto migliore sono sensazioni in cui ci si può identificare. Ma cosa vuol dire un posto migliore? È qui che nascono i problemi”.

Sull’accento del personaggio ha inoltre spiegato: “Non volevamo un accento tedesco totale, perché l’abbiamo già visto tante volte e finisce per diventare un cliché, no? Perciò abbiamo inserito qualche vocale qui e lì in cui si sente che è tedesco, ma tutto qua“.

La data d’uscita di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

