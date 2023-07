Indiana Jones e il Quadrante del Destino è al cinema. A interpretare l’agente del governo Mason troviamo l’attrice Shaunette Renée Wilson, che ha raccontato di essere stata scelta per la parte senza nemmeno un’audizione, direttamente con una chiamata su Zoom.

Ma quando ha ricevuto la sceneggiatura, ha spiegato a Variety, ha chiesto subito alcuni cambiamenti in merito a una scena in particolare:

Ero piuttosto impressionata da molte cose, ma avevo anche dei pensieri e volevo dare un contributo sul mio personaggio in particolare. E la genialità e la grandezza di James Mangold stanno nella sua abilità di collaborare: mi ha ascoltato ed è stato molto onesto e ha preso quello che ho detto per implementare la riscrittura. È stata una parte meravigliosa di questo processo – essere capaci davvero di sentire che sei parte integrante e che hai un punto di vista quando si tratta di ciò che viene scritto.

Shaunette Renée Wilson entra poi nello specifico del suo personaggio e della scena problematica:

Beh, non voglio spoilerare troppo, ma il mio personaggio esce di scena in maniera particolare. Inizialmente l’avevo trovata un po’ troppo offensiva e problematica e ho pensato: “Probabilmente non abbiamo bisogno di dire queste parole o di farlo in questo modo, è qualcosa che mi fa sentire a disagio.”