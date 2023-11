Una camicia indossata da Harrison Ford nel primo film di Indiana Jones, I predatori dell’arca perduta, è finita da poco all’asta e potrebbe essere venduta a una cifra compresa tra le 150.000 e le 300.000 sterline.

La camicia è stata ritrovata solamente di recente dopo esser stata venduta e passata di mano in mano fino ad arrivare su eBay.

Come riportato dal Daily Mail, la camicia è stata analizzata ed è stata confermata come originale: adesso è in vendita all’asta sul Propstore, dove il prezzo di partenza è stato fissato a 75.000 sterline. Sul sito potete ammirare anche alcune foto del costume di scena.

