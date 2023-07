In un’intervista con GQ, Harrison Ford ha rivelato di non essere rimasto del tutto entusiasta quando gli è stato presentato per la prima volta il costume che avrebbe indossato come Indiana Jones per I predatori dell’arca perduta, primo capitolo della saga uscito nel 1981. Questo comprendeva un fedora, una giacca di pelle marrone e una frusta, elementi che non hanno subito convinto l’attore. Ecco le sue parole:

Mi è stato presentato come un aspetto del personaggio nel primo film. Avevo tante domande a proposito. [Tra queste]: perché indosso una giacca di pelle nella giungla? Non fa caldo qui? Perché porto con me una frusta? Cosa ci faccio con una f*ttuta frusta? Vado a frustare la gente?

