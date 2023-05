Ieri vi abbiamo proposto la nostra recensione e la nostra videorecensione d’Indiana Jones e il quadrante del destino, quinto film della saga targata Lucasfilm, diretto da James Mangold e interpretato da Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Ethann Isidore, presentato al Festival di Cannes e in uscita al cinema il 28 giugno in Italia. Il nostro giudizio è stato positivo in entrambi i casi anche se, in linea di massima, l’accoglimento della stampa è stato piuttosto freddino: attualmente, su 28 recensioni prese in esame da Rottentoamtoes, la media di recensioni positive è sotto la sufficienza, al 50%.

Collegato da Cannes con Good Morning America, Harrison Ford ha potuto rispondere alla classica domanda “Cosa ti mancherà d’Indiana Jones?”.

Niente! L’abbiamo fatto. No, cioè, mi spiego: non posso davvero quantificare la gioia che mi è stata regalata dall’essere Indiana Jones. L’ho interpretato cinque volte e l’ho amato ogni singola volta, anche quando non è stato così ammirato come magari lo era stato in passato. Ogni singola volta, la passione di tutte le persone coinvolte era pari alla mia. Perché amo quello che questo genere di film porta al pubblico. La combinazione d’avventura ed emozioni è davvero la chiave del suo successo.

La data d’uscita di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Good Morning America su YouTube

