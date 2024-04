La Disney ha mostrato alla CinemaCon di Las Vegas i primi 35 minuti di Inside Out 2, mostrando notevole sicurezza verso il nuovo film dei Pixar Animation Studios.

Vi proponiamo una sintesi delle descrizioni pubblicate online da siti come DiscussingFilm e Collider:

Riley è una teenager, e si prepara per andare a una delle sue partite di hockey. Guida una squadra decisamente competitiva chiamata i Foghorns. Gioia, Rabbia, Disgusto, Tristezza e Paura lavorano in totale armonia ed equilibrio durante queste partite, con l’obiettivo di tenerla in piedi e farla vincere. Riley vive tantissime emozioni durante le partite, mentre fa dei goal e persino dei falli. La sua mente è cambiata moltissimo, e ora è popolata anche di “convinzioni” che fanno parte del suo sviluppo personale, accumulate nella base del suo subconscio dove una volta si trovavano le memorie perdute.

Quando Riley viene invitata a partecipare a un weekend in un “campeggio hockey” inizia a provare nuove emozioni che Gioia e il suo team non si aspettavano di dover ricevere. Gioia ha creato una sorta di “sistema di protezione super-high-tech” che sostanzialmente prende tutti i pensieri negativi e incerti e li scaraventa sul retro della mente, con lo scopo di “affrontarli più avanti”. È un sistema un po’ problematico…

A un certo punto, le emozioni scoprono un bottone “pubertà” sulla loro console: una scena vista nel trailer, il bottone viene installato da un team di impiegati della mente. Ma in questo secondo film vediamo anche le emozioni nella mente degli amici di Riley, molto simili a Gioia e agli altri ma con capelli e voci diverse.

Le nuove emozioni presentate nel film sono Ansia, Invidia, Noia e Imbarazzo. Tutte e otto le emozioni dovranno interagire nella mente di Riley mentre la ragazzina cercherà di fare una buona impressione sui suoi nuovi amici. Il suo obiettivo è infatti legare con il capitano, l’intimidatoria Lilimar Hernandez.

Quando poi Gioia e la gang originale finiscono per scontrarsi con Ansia e le altre nuove emozioni, la situazione prende una piega spiacevole. Le nuove emozioni della pubertà prendono infatti il controllo della console delle emozioni, trasformando completamente il comportamento di Riley…