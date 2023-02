Insidious 5: Rose Byrne condivide il suo entusiasmo per il ritorno del cast originale

Insidious 5, nuovo capitolo della popolare saga horror in arrivo quest’estate, vedrà il ritorno dei membri del cast principale dei primi due film, tra cui anche Rose Byrne, interprete di Renai Lambert. Dopo il successo del primo Insidious, uscito nel 2010 (LEGGI LO SPECIALE), la storia è infatti proseguita con un sequel e poi con due prequel, che non si concentravano sulla famiglia Lambert. Il quinto film, invece, riproporrà i personaggi originali e potrà inoltre contare sulla presenza dietro la macchina da presa del co-protagonista Patrick Wilson.

In un’intervista con Collider, Byrne ha elogiato il lavoro del collega:

Tra noi [Byrne e Wilson] c’è grande naturalezza. Lui è veramente coi piedi per terra. Ha figli e una famiglia, ed è un professionista. Lo fa da così tanto tempo e, insieme a James [Wan regista dei primi due film e produttore del franchise], è la musa di James in molti modi. Ha partecipato a tutti i suoi progetti. Mi è sembrato naturale che volesse continuare la storia. Ha lavorato duramente alla sceneggiatura per molto tempo. C’è stata la pandemia, ovviamente, ma abbiamo iniziato a parlarne, credo, sinceramente, nel 2019, prima di girarlo. Quindi ci stava già lavorando duramente.

Byrne poi rivela che è dello stesso Wilson l’idea di riproporre i personaggi dell’originale e condivide il suo entusiasmo per il progetto:

[Wilson] voleva davvero che il film fosse incentrato sulla storia originale, sul cast originale, su quei personaggi e sull’effetto sulla famiglia. E poi anche approfondire i classici elementi dell’horror, tutti i tropi e tutte le cose che i fan amano, per dare anche ai fan quello che vogliono. Quindi è stato davvero bello riunirsi con Ty [Simpkins, interprete del figlio della coppia], ed è stato fantastico rivisitarlo [il primo Insidious]. È stata un’emozione per me. È stato molto divertente.

Anche se Insidious 5 non è ancora uscito, i fan già si chiedono quale sarà il futuro del franchise. Alla domanda riguardo a un sesto capitolo, Byrne risponde che non c’è ancora nulla di concreto, senza però scartare nessuna possibilità. Ecco le sue parole:

Direi che c’è sempre spazio per tutto, davvero. È Hollywood, no? Penso che bisognerebbe chiedersi se Ty vuole approfondire la questione, e anche io e Patrick lo abbiamo fatto [per il quinto film]. Ma è stato davvero interessante e sono curiosa di vedere come è venuto fuori e di vedere come i fan lo accoglieranno.

Complessivamente, le quattro pellicole della saga di Insidious uscite finora hanno incassato 555 milioni di dollari a fronte di un budget cumulativo di soli 26.5 milioni di dollari. La data d’uscita di Insidious 5, diretto da Patrick Wilson, è fissata al 7 luglio 2023.

