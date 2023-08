Insomnia, film del 2002 di Christopher Nolan, rischiava di non vedere mai la luce se non fosse stato per l’intervento di Steven Soderbergh.

Il regista ha ricordato in un’intervista con Rolling Stone di essere stato lui a convincere la Warner Bros a incontrare Nolan:

Ricevetti una chiamata dall’agente di Chris, Dan Aloni, che conoscevo perché aveva organizzato per me una proiezione di Memento dal momento che non riusciva a trovare una distribuzione dopo essere stato nel circuito dei festival per un anno. Dan mi chiamò e di punto in bianco mi disse: “Potresti vedere questo film? Ho questo cliente che ha questo film e pensiamo sia davvero bello, ma nessuno lo vuole e non capiamo perché. Magari siamo noi pazzi“. Vidi il film e pensai che fosse già un caz*o di classico.

Soderbergh ha raccontato di una seconda chiamata ricevuta mesi dopo da Aloni che gli diceva che Christopher Nolan era interessato a dirigere il film dello script di Insomnia posseduto dalla Warner, ma lo studio non era interessato a incontrarlo.

Gli chiesi: “In che sono non vogliono incontrarlo?”, e Dan disse: “Be, al dirigente lì non è piaciuto Memento.” E io: “E quindi? Perché non vogliono incontrarlo?” Quindi ho chiamato il dirigente e gli ho detto: “Vai a questo incontro. Devi farlo” e lui: “Ma non mi è piaciuto il film”, e io: “Be, ti piace com’era realizzato il film?”. Lui rispose: “Be, sì, è fatto in maniera brillante”, così gli dissi di nuovo: “Organizza questo incontro”. Ecco tutto.

Ha poi concluso:

Conosco Chris abbastanza da sapere che se entra nella stanza ottiene il lavoro. Il dirigente tornò indietro e disse: “Adoro Chris.”

Nel cast del thriller psicologico di Nolan troviamo Robin Williams, Al Pacino, Hilary Swank e Maura Tierney.

FONTE: Deadline

