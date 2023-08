Ospite del Giffoni Film Festival 2023 per presentare il film d’animazione “Le stelle di Dora – Le sfide del generale dalla Chiesa”, l’attore e doppiatore Francesco Pannofino ha affrontato un tema particolarmente caldo, l’intelligenza artificiale.

“L’intelligenza artificiale non la puoi fermare, ma non deve diventare un reato” ha spiegato. “Non puoi prendere la mia voce e darla all’intelligenza artificiale. E lo stesso discorso vale per la mia faccia. L’intelligenza artificiale la devi usare, ma deve essere governata“.

Le parole di Pannofino arrivano a pochi mesi dallo sciopero dei doppiatori italiani e a poche settimane dall’inizio dello sciopero degli attori, in protesta per in parte gli stessi motivi.

“Tu non puoi rubare la voce o l’aspetto di una persona e metterlo lì, la protesta che fanno in America è giusta. Sceneggiatori, attori…. ricordiamoci che l’intelligenza artificiale è governata dall’intelligenza umana che deve essere sempre predominante. Quindi ripeto, non bisogna fermare il progresso tecnologico, ma governarlo“.

Ha poi concluso: “Non è per soldi, è per una questione professionale. Il progresso tecnologico, negli anni, nei secoli, ha prodotto anche dei lavori che non esistono più, ma se ne inventeranno anche di nuovi”.

