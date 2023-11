In un’intervista con The Atlantic, Christopher Nolan ha raccontato come è stata realizzata una celebre scena di Interstellar (LEGGI LO SPECIALE), che vede come protagonista l’astronauta Cooper (Matthew McConaughey). Mentre è in viaggio nello Spazio, l’uomo, avendo perso decenni di vita dei suoi figli a conseguenza delle distorsioni temporali dovute alla gravità, decide di guardare in sequenza tutti i videomessaggi che gli hanno inviato in quel periodo. Un passaggio molto toccante girato in un modo inconsueto:

La meravigliosa verità è che [la scena] era presente nella sceneggiatura di mio fratello [Jonathan] ed è una delle cose che mi ha spinto a fare il film. Come genitore, mi è sembrato un momento così forte della storia. È sempre stata la stella polare del film, questa bellissima sequenza, e alcune delle vere parole della sceneggiatura, i dettagli di ciò che viene detto nei messaggi, non sono mai cambiate. Abbiamo filmato prima la reazione di McConaughey, in primo piano. Non lo si fa mai in una scena. Si inizia con un campo lungo e poi si fa riscaldamento. Ma lui non aveva visto i video-messaggi, li avevamo girati tutti in anticipo, in modo che tutto fosse lì sul momento, e voleva darci la sua prima reazione. L’abbiamo ripreso due volte in primo piano e credo di aver usato la seconda [ripresa], perché la prima era troppo cruda. Poi abbiamo ripreso i monitor, fatto i campi lunghi e li abbiamo messe insieme.

L’ultimo pezzo del puzzle era un bellissimo brano musicale di Hans Zimmer che non aveva ancora trovato posto nel film. Credo che l’abbia letteralmente definito “scarabocchio d’organo”. Io e il mio montatore, Lee Smith, abbiamo provato a farla partire mentre eravamo in sala a fare un montaggio, ed entrambi abbiamo pensato che fosse devastante. L’altra cosa che abbiamo fatto, che non credo di aver fatto in nessun altro mio film, è stata quella di trattare la musica come un suono diegetico: quando i messaggi si fermano, la musica si ferma. Si rompe quasi la quarta parete e non è il genere di cose che mi piace fare, ma mi sembrava perfetto e adatto a quel momento.