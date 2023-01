Invincible, Robert Kirkman aggiorna sul film: “Ci stiamo ancora lavorando”

Durante una chiacchierata con ComicBook per riflettere sui 20 anni di Invincible, Robert Kirkman ha sottolineato che l’adattamento cinematografico è ancora in fase di sviluppo.

Sono passati diversi anni da quando abbiamo appreso che il secondo fumetto più longevo di Kirkman (autore di The Walking Dead e Outcast) sarebbe approdato sul grande schermo, ma stando al fumettista lo sviluppo è ancora in corso:

Ci stiamo ancora lavorando, a volte i film necessitano di più tempo. Posso dire senza problemi che la serie ha dato un contributo non indifferente. Alla Universal sono molto emozionati per il potenziale del film, perciò stiamo cavalcando quest’onda di entusiasmo per portare avanti lo sviluppo il più velocemente possibile.