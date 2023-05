La Warner ha svelato ormi diverso tempo fa di essere al lavoro su Io sono leggenda 2, sequel della popolare pellicola campione d’incassi del 2007 diretta da Francis Lawrence e interpretata da Will Smith.

In una recente intervista Alice Braga, che nel lungometraggio ha interpretato la sopravvissuta Anna, ha ammesso di sperare in un suo ritorno in Io sono leggenda 2.

Quanto mi ha sorpreso la notizia del sequel? Ero super sorpresa e molto curiosa. Stavo quasi per fiondarmi a telefonare per chiedere “Posso esserci anche io? Posso esserci anche io? Posso esserci anche io?”. Sono una grande fan di Akiva Goldsman, è uno scrittore bravissimo, è stato in pratica il primo sceneggiatore americano che ho potuto osservare da vicino arrivando negli USA dato che quello era stato il mio primo progetto americano. Mi sno davvero emozionata quando ho letto che volevano continuare la storia, spero davvero che lo facciano. Non ho idea del punto in cui si trovi il progetto, ma spero lo facciano.

Qualche settimana fa, lo sceneggiatore Akiva Goldsman ha spiegato che il ritorno del Robert Neville di Will Smith sarà possibile perché Io sono leggenda 2 si baserà sul finale alternativo del lungometraggio, quello presente nell’edizione home video – che potete trovare su YouTube anche comparato all’epilogo visto nel montaggio cinematografico – e che il progetto risentirà anche delle ispirazioni originate da The Last of Us. Trovate ulteriori dettagli in questo articolo.

