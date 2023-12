In The Iron Claw, in uscita negli USA a fine anno (GUARDA IL TRAILER), racconta le vicende dei quattro fratelli appartenenti alla celebre dinastia di wrestler dei Von Erich.

In un’intervista con CB, al regista Sean Durkin è stato chiesto quali fosse il suo “Monte Rushmore” del wrestling, ovvero quelli che sono secondo lui i quattro migliori lottatori di tutti i tempi. Ecco le sue scelte: Bret Hart, The Rock, Undertaker e proprio Kevin Von Erich, che nel film è interpretato da Zac Efron.

Ricordiamo che, insieme a Efron, gli attori scelti per interpretare gli altri tre fratelli sono: Jeremy Allen White (The Bear), come Kerry Von Erich, Harris Dickinson (Triangle of Sadness) e Stanley Simons, rispettivamente nei panni di David e Mike.

Come noto, la famiglia fu segnata dalla tragedia: David morì a 25 anni in circostanze misteriose, mentre Mike, Kerry e Chris si tolsero la vita. L’unico a sopravvivere fu Kevin. Holt McCallany (Mindhunter) interpreta invece il padre Jack, il primo della famiglia a intraprendere la carriera nel mondo del wrestling nei panni del nazista Fritz Von Erich (il vero cognome della famiglia era Adkisson), morto di cancro a 60 anni. Lily James interpreta la moglie di Kevin, Pam, mentre Maura Tierney è la matriarca Doris.

The Iron Claw uscirà in Italia il primo febbraio. Cosa ne pensate? Quanto attendete il film? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: CB

Classifiche consigliate