Se, da una parte, la serie di Reacher disponibile in streaming su Prime Video è uno dei fiori all’occhiello della piattaforma targata Amazon, i due Jack Reacher con Tom Cruise arrivati al cinema nel 2012 (La prova decisiva, diretto da Christopher McQuarrie) e nel 2016 (Punto di non ritorno, diretto da Edward Zwick), non sono stati altrettanto fortunati.

Secondo molti fan della saga letteraria di Lee Child a Tom Cruise mancavano un paio di cose che invece il Reacher di Alan Ritchson possiede in abbondanza: una certa ipertrofia muscolare e un’altezza adeguata a interpretare un personaggio come quello di Jack Reacher. Nel libro viene descritto come alto circa un 1 metro e 95 centimetri: Alan Ritchson tocca quota 1 e 91, 21 centimetri in più del metro e settanta di Tom Cruise.

Lo stesso Lee Child, in un’intervista rilasciata nel 2018, riconosceva l’indubbio talento di un attore come Tom Cruise ammettendo però che avevano ragione i lettori: non aveva la prestanza fisica adatta al ruolo (ECCO I DETTAGLI).

Il regista di Jack Reacher – Punto di non ritorno si assume le colpe del flop

Dopo i 218 milioni incassati dal primo Jack Reacher (a fronte dei 60 spesi), il secondo capitolo si è fermato a quota 162 a fronte di un budget di circa 90 milioni, superiore dunque a quello della pellicola precedente.

Nel suo libro di memorie intitolato “Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood”, il regista di Punto di non ritorno Edward Zwick, che con Tom Cruise aveva già firmato l’apprezzatissimo Ultimo Samurai, si assume la colpa del tonfo:

Jack Reacher: punto di non ritorno, che Tom Cruise e io abbiamo realizzato nel 2016, è andato male al botteghino. Biasimo me stesso (e il mio volenteroso complice Don Granger) per aver pensato che il pubblico avrebbe potuto apprezzare un mix fra “Jack Reacher” e “Paper Moon”, quando, in realtà, voleva solo “più carne”. Mi sono divertito moltissimo a lavorare con Cobie Smulders, e di certo non biasimo Tom per non essere alto un metro e novanta – come il romanziere Lee Child ha descritto il suo protagonista – e anzi se Tom dovesse chiamarmi per fare un terzo film insieme, lo accetterei sicuramente.

