Jackie Brown: Pam Grier ricorda quanto fosse “esausta” dopo aver lavorato con Quentin Tarantino

In occasione del 25° anniversario dell’uscita di Jackie Brown, Pam Grier ha rilasciato un’intervista a Yahoo Entertainment, in cui ha ricordato la difficile lavorazione con il regista Quentin Tarantino.

Nel film, l’attrice interpreta un’assistente di volo sorpresa a contrabbandare denaro per un boss del crimine di Los Angeles, Ordell Robbie (Samuel L. Jackson). La prima questione ha riguardato l’adattarsi ai suoi diversi compagni di set:

Quentin mi disse che Sam [Jackson] aveva una qualità da metronomo, molto veloce, ma che per Robert [Forster, interprete di Max Cherry, garante delle cauzioni] avrei dovuto rallentare. Mi ha avvertito che non tutti gli attori sono in grado di farlo, quindi ho dovuto imparare.

La trama del film prevede inoltre che il suo personaggio metta in atto un piano per fuggire con il denaro contrabbandato, facendosi aiutare da Cherry. Per portare sullo schermo questa scena:

Quentin mi ha detto di rallentare il passo per evitare di rivelare che sto organizzando un piano. Max conosce le persone dentro e fuori e sa quando lo stanno ingannando: riesce a fiutare se sto mentendo. Ma ho anche bisogno di lui, quindi non è una cosa semplice. Ecco perché sei esausto quando lavori con Quentin Tarantino e i suoi personaggi!

L’attrice ha poi anche raccontato un aneddoto riguardo al suo casting. Dopo aver letto per la prima volta la sceneggiatura di Jackie Brown, “lui [Tarantino] aspettava che io lo chiamassi, e io aspettavo che lui chiamasse me. Si stava preoccupando e ha detto al [produttore] Lawrence Bender: ‘E se non le piace? Non abbiamo nessun altro!’ Era preoccupato, e giustamente“.

Dopo qualche settimana, Grier si rese conto che il motivo per cui Tarantino non l’aveva contattata era che le aveva lasciato un biglietto per chiamarlo:

Ho letto la nota che aveva scritto sul retro del copione e ho capito che avrei dovuto chiamarlo settimane fa! Ho pensato che probabilmente aveva ingaggiato qualcun altro per il ruolo, ma l’ho chiamato e gli ho detto: ‘”Mi piace il copione. Che personaggio sono?“. E lui mi ha risposto: “Sei Jackie Brown“.

FONTE: Yahoo Entertainment