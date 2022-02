Recentemente abbiamo appreso che il regista Ruben Fleischer (Uncharted) stava lavorando ad un adattamento del franchise videoludico di Jak e Daxter.

Ma allo stesso tempo anche Tom Holland ha rivelato in un’intervista che vorrebbe far parte di un eventuale progetto basato sul noto videogame.

I parlando con GamesRadar+ il regista ha rivelato di aver già discusso con il giovane attore del progetto:

Solo per coincidenza, qualcuno mi ha inoltrato un articolo in cui a Tom Holland è stato chiesto quale videogame avrebbe trasposto in un film. Ha risposto Jak e Daxter, quindi quando l’ho visto all’inizio di questa settimana per il tour [di Uncharted], gli ho detto: “Sai, Tom, qualcuno mi ha detto che vuoi fare quel film. In realtà sto cercando di farlo”. Quindi c’è la possibilità di poter collaborare di nuovo su quel progetto, cosa di cui sono davvero entusiasta.