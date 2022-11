Jake Gyllenhaal e Dennis Quaid fanno parte del cast vocale di Strange World – Un mondo misterioso (LEGGI LA RECENSIONE) film dei Walt Disney Animation Studios che riunisce, in cabina di regia, Don Hall e Qui Nguyen, rispettivamente regista e co-sceneggiatore di Raya e l’ultimo drago.

Durante gli impegni stampa per il film i due si sono resi protagonisti di un divertente siparietti causato, principalmente, da Jake Gyllenhaal che si era completamente dimenticato del fatto che Dennis Quaid aveva già interpretato suo padre in The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo, il celebre disaster movie del 2004 diretto da Roland Emmerich.

Quando il giornalista di Yahoo fa notare a Jake Gyllenhaal che era già apparso insieme a Dennis Quaid nel lungometraggio di Emmerich accade quello che potete vedere nel video qua sotto:

L’alba del giorno dopo ha ottenuto un notevole successo di pubblico incassando, a livello globale, 552 milioni di dollari a fronte di un budget di 125 (chiaramente si tratta di numeri non aggiornati all’inflazione).

Strange World segue una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa insieme a un variegato equipaggio che comprende una specie di “blob” piccolo e dispettoso, un cane a tre zampe e una serie di fameliche creature.

Il film è diretto da Don Hall (il film vincitore del premio Oscar® Big Hero 6, Raya e l’ultimo Drago), co-diretto e scritto da Qui Nguyen (co-sceneggiatore di Raya e l’ultimo Drago), e prodotto da Roy Conli (il film vincitore del premio Oscar® Big Hero 6, Rapunzel – L’intreccio della torre).

Cosa ne pensate di questo divertente scambio fra Jake Gyllenhaal e Dennis Quaid avvenuto durante l’intervista rilasciata per la promozione del cartoon Disney? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

