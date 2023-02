James Bond: Aaron Taylor-Johnson commenta le voci e parla del chiacchiericcio online

È di qualche settimana fa la notizia che Aaron Taylor-Johnson è stato preso seriamente in considerazione per interpretare James Bond nel prossimo film della saga – che per il momento non è stato ancora annunciato e non è ancora formalmente in sviluppo.

In una recente intervista con Vanity Fair l’attore non ha voluto sbilanciarsi molto sulle voci in questione, ma si è limitato a dire: “Sono lusingato”.

Ha poi parlato in generale del chiacchiericcio online che può essere un’arma a doppio taglio:

Puoi trovare cose molto positive su di te, ma al contempo possono circolare anche cose negative. È meglio restare nei tuoi confini, con i piedi per terra, circondato da persone che ami e che ricambiano il tuo amore. Perché non appena inizi a credere a qualunque cazz*ta dicano su di te, sei fottuto. E perdi la testa.

Dopo esser apparso in Bullet Train, Aaron Taylor-Johnson sarà in Kraven the Hunter e The Fall Fuy di David Leitch.