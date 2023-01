James Bond: Aaron Taylor-Johnson ha davvero incontrato i produttori per il nuovo 007

A quanto pare le voci pubblicate dal tabloid The Sun erano vere: Aaron Taylor-Johnson è stato preso seriamente in considerazione per interpretare James Bond nel prossimo film della saga – che, lo precisiamo, non è stato ancora annunciato e non è ancora formalmente in sviluppo.

A confermare l’indiscrezione di novembre è Matthew Belloni nella sua nuova newsletter: il reporter, solitamente molto affidabile per quanto riguarda queste informazioni, cita delle sue fonti e spiega che Taylor-Johnson ha effettivamente incontrato Barbara Broccoli della EON Productions.

L’incontro sarebbe andato molto bene, e l’attore viene visto come “molto adatto” per la parte: è inglese, è bravo ed è giovane, proprio come desiderato dalla famiglia Broccoli per la nuova direzione che si vuole imprimere al franchise. Ci sarebbe solo un problema, più contrattuale che altro: se i prossimi film dell’attore, cioè il cinecomic Sony Kraven il cacciatore e il thriller Universal con Ryan Gosling The Fall Guy dovessero andare troppo bene, Taylor-Johnson potrebbe diventare troppo famoso per la parte di Bond, e cioè costare troppo per un contratto che molto probabilmente avrà opzioni per diversi sequel.

La ricerca comunque continua e non è limitata solo a lui: nel 2022 non è arrivato nessun annuncio ufficiale sul prossimo 007, ma immaginiamo che il 2023 sarà l’anno buono…

Vi terremo aggiornati!