Intervistato dal Rolling Stone, Aaron Taylor-Johnson ha commentato i nuovi rumour secondo i quali la Eon Productions avrebbbe scelto lui come erede di Daniel Craig per la parte di James Bond.

Quando l’argomento viene tirato fuori nel corso della chiacchierata col popolare magazine, Aaron Taylor-Johnson ha liquidato la questione con “fare diplomatico” per così dire:

Posso parlare solo delle cose che sto facendo davvero, quindi di The Fall Guy, Nosferatu, Kraven il cacciatore. Sono qui per promuovere quelli. Non sento il bisogno di avere un futuro già pianificato per me. Sento che qualunque cosa sia già stata pianificata per me, posso farla meglio.