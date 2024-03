Non ci sono ancora notizie ufficiali su quale sarà l’attore che erediterà la licenza d’uccidere del James Bond di Daniel Craig, ma, nelle ultime ore, il nome di Aaron Taylor-Johnson si è riaffacciato alla ribalta come papabile nuovo 007.

A citare la cosa è il The Sun, il tabloid inglese che per questioni collegate allo showbusiness britannico è spesso e volentieri molto attendibile (come il Daily Mail). Il tabloid scrive che la EON Productions ha formalmente consegnato la proposta ad Aaron Taylor-Johnson e che, adesso, spetta a lui decidere se accettare o meno l’ingaggio. Se le nozze si faranno, sempre secondo il The Sun, le riprese del nuovo Bond potrebbero partire già nel corso del 2024 (gli scioperi dell’anno scorso avrebbero fatto slittare un po’ tutto, dall’annuncio del nuovo interprete alla lavorazione del nuovo film).

Chiaramente, prosegue The Sun, se la firma verrà posta sul contratto, verrà fatta una comunicazione in grande stile nei prossimi giorni.

Aaron Taylor-Johnson nuovo James Bond: una lunga storia di rumour

La prima volta che il nome di Aaron Taylor-Johnson è stato accostato a quello di James Bond risale al novembre del 2022, sempre grazie al The Sun.

Secondo il report di quei giorni Aaron Taylor-Johnson “avrebbe colpito moltissimo la produttrice della saga di James Bond, Barbara Broccoli, durante la sua prova fatta ai Pinewood Studios” grazie a uno screentest effettuato un paio di mesi prima.

Aaron Taylor-Johnson è nato il 13 giugno del 1990 e compirà 34 anni fra poco. Un’età che potrebbe essere adeguata per il nuovo James Bond.

Il co-produttore di 007, Michael G. Wilson, aveva difatti avuto modo di motivare, sempre un paio di anni fa, perché l’attore che interpreta la famosissima e iconica spia non deve essere troppo giovane:

In passato abbiamo provato a considerare persone più giovani. Ma cercare di immaginarlo così non funziona. Ricordate che Bond è già un veterano. Ha una certa esperienza. È una persona che ha affrontato le guerre, per così dire. Probabilmente ha fatto parte del SAS [Special Air Service, corpo speciale dell’esercito britannico] o a qualcosa del genere. Non è un ragazzino uscito dalle scuole superiori che puoi portare qui e far iniziare. Ecco perché funziona per un trentenne.

