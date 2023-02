James Bond, Barbara Broccoli commenta gli ultimi rumour sul casting del nuovo 007

Da svariate settimane si rincorrono online le notizie e le indiscrezioni secondo le quali Aaron Taylor-Johnson sarebbe stato preso seriamente in considerazione per interpretare James Bond nel prossimo film della saga. Film che, lo ricordiamo, per il momento non è stato ancora annunciato e non è ancora formalmente in sviluppo.

In una recente intervista con Lad Bible, la storica produttrice della saga di James Bond, Barbara Broccli, ha smentito categoricamente la cosa specificando anche che il casting non è cominciato proprio perché è ancora troppo presto.

No, non abbiamo cominciato il casting per il nuovo film. Non c’è neanche una sceneggiatura ancora.

Cosa ne dite? Si tratta di una dichiarazione di comodo per cercare di sviare l’attenzione dalle voci su Aaron Taylor-Johnson? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Lad Bible