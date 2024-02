Argylle è oramai approdato anche nelle sale italiane e, con la promozione ancora nel vivo, Henry Cavill e Matthew Vaughn sono stati ospiti a SiriusXM e hanno potuto parlare della loro esperienza che li vede di nuovo insieme come attore e regista per la prima volta dai tempi di Stardust (2007).

Rimanendo nell’ambito dello spionaggio, entrambi hanno parlato dell’argomento James Bond e di quando Cavill, all’epoca (2006), fece il provino per essere il nuovo volto dell’iconica spia britannica, ruolo che andò, come ben sappiamo, a Daniel Craig.

Sembra che il regista avesse qualche informazione in più sul motivo per il quale alla fine sia stato scelto Craig invece di Cavill come nuovo 007:

Fu una situazione davvero assurda perché mentre Henry stava facendo il provino per Bond, io mi trovavo ai Pinewood Studios e lì c’era anche Daniel [Craig], così lo incontrai e mi disse cosa stava succedendo dietro le quinte. Mi disse che era in gara con questo tizio molto giovane, Henry Cavill, per il ruolo di Bond… io ancora non conoscevo Henry ed è così che è entrato nel mio radar e abbiamo potuto lavorare a Stardust. È così che ti ho scoperto, perché eri in gara per Bond.

E so per certo che il regista preferì il tuo di provino, ma Barbara (Broccoli) aveva adorato The Pusher [con Daniel Craig] … e decisero che tu eri troppo giovane per il ruolo. So che non dovrei dirlo, ma tanto non piaccio alla Eon, quindi non ho nulla da perdere a rivelarlo. Ma penso che Henry sarebbe stato perfetto. Però, basta così, mi sembra ingiusto far parlare Henry di un progetto nel quale magari in futuro potrebbe essere coinvolto e rischiare di rovinarglielo solo per rispondere ad una domanda.