James Bond: i romanzi di Ian Fleming saranno ristampati senza linguaggio razzista

Pochi giorni dopo la polemica relativa ai cambiamenti ai libri di Roald Dahl (ECCO TUTTI I DETTAGLI), l’editore dei romanzi di James Bond scritti da Ian Fleing – la Ian Fleing Publications – ha annunciato che le nuove stampe saranno fatte con la rimozione del linguaggio razzista e offensivo.

I cambiamenti apportati a romanzi di Fleming hanno principalmente a che fare con l’utilizzo della parola neg*o che è stata sostituita da espressioni come “persona nera” o “uomo nero” e, stando alla dichiarazione ufficiale della casa editrice, sono stati fatti perché:

Alla Ian Fleming Publications abbiamo revisionato i testi originali di James Bond e abbiamo deciso che il miglior corso di azione fosse quello di seguire le indicazioni di Ian. Abbiamo apportato dei cambiamenti a Vivi e lascia morire che lui stesso aveva approvato. Seguendo l’approccio di Ian, abbiamo individuato un certo numero di parole o altro che abbiamo sostituito con termini più accettabili oggi, ma mantenendo tutto in linea al periodo in cui i libri sono stati scritti. Incoraggiamo le persone a leggerli quando verranno commercializzati in aprile.

Ian Fleming aveva, effettivamente, già autorizzato prima della sua morte i cambiamenti alle sue opere, specie per il mercato americano per cui erano state attenuate le scene di sesso e i riferimenti razziali.

Le variazioni fatte ai romanzi di James Bond interessano, principalmente, passaggi che hanno a che fare con la comunità nera. I riferimenti “datati” usati da 007 per le persone asiatiche rimangono così come quelli verso il “dolce sapore dello stupro”, quelli sulle “donne allegre” che non sanno fare il lavoro di un uomo o all’omosessualità vista come “un’ostinata disabilità” permangono.

Nel mentre, tornando a Roald Dahl, l’editore inglese ha annunciato che, in commercio, ci saranno sia le versioni con linguaggio adattato e inclusivo che quelle con i termini originariamente impiegato dall’autore in maniera tale da fornire agli acquirenti la ossibilità di scegliere quale versione comprare (fonte: The Guardian).

Trovate tutte le notizie su James Bond in questa pagina!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Telegraph