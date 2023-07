Dopo il debutto del nuovo trailer di Blue Beetle, il cinecomic DC in arrivo nelle sale ad agosto, James Gunn ha parlato del futuro del personaggio nel DC Universe.

Il regista ha confermato che il personaggio apparterà al nuovo universo in risposta a una domanda su Threads.

“Sì, Blue Beetle e una manciata di altri personaggi andranno avanti nel DCU, anche se il primo film dei DC Studios è Superman: Legacy (il primo progetto DC Studios è la serie animata Creature Commandos)” ha spiegato il regista.

Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.