James Gunn sta per esaurire i suoi impegni con i Marvel Studios ora che Guardiani della Galassia 3 è finalmente arrivato nei cinema e si appresta a dedicarsi a tempo pieno, insieme a Peter Safran, alle proprietà intellettuali della Dc Comics presso i DC Studios.

Durante gli impegni stampa per l’ultima pellicola da lui diretta – e sceneggiata – dedicata a Star-Lord and co, James Gunn ha spiegato che, a suo modo di vedere, non esiste nessuna accesa rivalità fra i Marvel Studios e la Dc Comics e che, anzi, il successo di un team favorisce anche l’altra fazione e viceversa.

C’è questa strana convinzione secondo la quale la Marvel e la DC Comics si odino o si trovino agli esatti antipodi. In realtà nutrono entrambe la stessa ambizione: portare la gente in sala a vedere i film. Ci posso no tranquillamente essere due vincitori perché ciò che importa è che le persone vadano a vedere i tuoi film e si divertano.

Il regista, sceneggiatore e produttore, lo ricordiamo, traslocherà poi in pianta stabile in casa Warner supervisionando, insieme a Peter Safran, la neonata divisione DC Studios, l’etichetta che si occuperà di produrre i vari progetti cinematografici e televisivi collegati alle proprietà intellettuali della DC Comics.

La prima pellicola di questo nuovo corso ad arrivare nei cinema nel 2025 sarà Superman: Legacy scritta e diretta proprio da James Gunn.

