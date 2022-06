Con appena 1al botteghino, nonostante la distribuzione in contemporanea su HBO Max,di James Gunn può dirsi tutt’altro che un successo. La serie tv con John Cena,, ha ottenuto molto più consenso, perciò non sorprende che il prossimo passo per Gunn sia proprio un altro prodotto televisivo.

Il regista lo ha confermato durante una recente intervista durante la quale ha spiegato di aver discusso di un sequel di The Suicide Squad con la Warner Bros. Pictures:

Sì, ne abbiamo parlato, ma in tutta sincerità devo fare delle scelte e me la sono spassata a lavorare in televisione, perciò sarà quello a cui mi dedicherò per tutto l’anno prossimo.

Quanto al cinema, il regista non ne è certo, ma ha commentato il cambio di dirigenza alla Warner:

Sto pensando a quale sarà il mio prossimo film, e non so se quel film sarà un film DC. Sono molto felice per l’arrivo di Mike De Luca [alla Warner], perché lo conosco da tempo. Voglio bene a Toby [Emmerich], ma conosco De Luca da tantissimi anni.

