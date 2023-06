Indiana Jones e il Quadrante del Destino arriverà nei nostri cinema il 28 giugno. Quello che sappiamo per certo è che sarà l’ultima avventura dell’archeologo interpretato da Harrison Ford. Non è altrettanto certo se il franchise si chiuderà: si è parlato per esempio di una serie tv in sviluppo per Disney+ (anche se qualche mese fa si è diffusa la voce di uno stop).

Per questo alcuni fan hanno teorizzato che il personaggio interpretato da Phoebe Waller-Bridge, Helena, potrebbe essere il nuovo volto della saga. Il regista del film, James Mangold, ha subito messo le mani avanti dichiarando a Variety di non voler fare un eventuale altro film:

Non sono interessato. Mi rifiuto. Semplicemente non posso farlo. Il quantitativo di lore, easter eggs e fan service comincia a diventare antitetico a tutta questa roba, a un certo punto. Non è più storytelling. Ma una pubblicità su larga scala.

Nonostante il rifiuto di Mangold, la Lucasfilm potrebbe non pensarla come lui. La presidentessa Kathleen Kennedy ha infatti affermato che uno spin-off di Indiana Jones incentrato su Helena “è assolutamente possibile”, aggiungendo però:

Non abbiamo ancora avuto una conversazione di questo tipo. Siamo solo focalizzati a finire questo con Harrison.

