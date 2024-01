James McAvoy, fin da X-Men: l’inizio di Matthew Vaughn, ha interpretato la versione giovane del professor X di Patrick Stewart nei lungometraggi che l’allora 20Th Century Fox aveva dedicato ai popolarissimi personaggi della Marvel.

Considerato che, in un modo o nell’altro, da quando la major è stata assorbita dalla Disney alcuni attori dei cinecomic della Fox, come Evan Peters e Patrick Stewart, sono ricomparsi in alcuni progetti dei Marvel Studios, Entertainment Tonight ha chiesto proprio a James McAvoy se sia disposto a tornare nei “nuovi” X-Men dei Marvel Studios e se abbia discusso della cosa con la divisione cinematografica della Casa delle Idee:

Qualsiasi cosa dicessi mi metterebbe nei guai! Non mi hanno contattato in alcun modo. Se vogliono che io torni nei panni del Professor X devono chiaramente dirmelo, ma c’è bisogno di una sceneggiatura valida. Devono volermi davvero. Sono cose che accadono o non accadono, è questa la verità dei fatti.

Allo stato attuale delle cose, i piani dei Marvel Studios per gli X-Men sono del tutto ignoti anche se, di recente, si fanno sempre più sentire le indiscrezioni su un possibile ritorno di Patrick Stewart nei panni del Professor X in Deadpool 3.

