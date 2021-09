Sono trascorse solo poche ore da quando abbiamo riportato le parole dirilasciate a Collider in merito alla possibilità di tornare a interpretare ECCO TUTTI I DETTAGLI ) che, dalle pagine di ComicBook arrivano anche altre dichiarazioni, pure più articolate delle precedenti.

Circa un eventuale ritorno James McAvoy spiega:

A me interessa fare cose interessanti e, la prima volta che mi è stato domandato d’interpretare Charles, rientrava nella categoria delle cose interessanti. Era scritto bene ed ero emozionato. Se le persone mi offrono ruoli ben scritti sarò sempre emozionato dalla cosa, ma mi pare di aver dato una giusta chiusura a Charles, ho esplorato aspetti interessanti, specie nei primi due in cui l’ho interpretato. Ergo, se i miei giorni insieme a lui sono effettivamente finiti, sono contento del tempo che abbiamo trascorso insieme, ma se mi dovessero proporre qualcosa di ben scritto e se ci fosse della gente che vuole lavorare con me, sarò sempre disponibile, ma dovrà essere davvero roba valida.

Poi sui Marvel Studios, James McAvoy aggiunge:

Sono persone intelligenti. Sono bravissimi a organizzare e gestire le loro cose. Capiranno cosa fare e la cosa potrebbe non necessariamente coinvolgere gente che ha già avuto a che farci (con gli X-Men, ndr.). Potrebbe finire per essere una completa reinvenzione. E, da fan, mi andrebbe benissimo, sarei emozionatissimo e curioso di scoprire cosa accadrà poi. Se quello che accadrà coinvolgerà anche noi sarebbe fico, anche se non saprei cosa potrebbero farci, di base. Ma da fan sono emozionatissimo a prescindere per quello che faranno.