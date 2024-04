James Wan non ha mai nascosto il suo amore verso Il richiamo di Cthulhu e, più genericamente, nei riguardi dei racconti che fanno parte del Ciclo di Cthulhu di Howard Phillips Lovecraft tanto da aver toccato più volte la questione sia durante la promozione stampa del secondo Aquaman (ECCO I DETTAGLI) che del primo quando aveva discusso anche delle spinose questioni relative al profondo razzismo del solitario di Providence (ECCO I DETTAGLI).

Mesi fa, James Wan ha anche rivelato di essere al lavoro da ben cinque anni a quello che, per lui, è un vero e proprio passion project: un adattamento cinematografico de Il richiamo di Cthulhu. Un progetto di cui non si sa praticamente nulla.

Ora però, il filmmaker ha concesso un brevissimo aggiornamento in materia a Empire in cui spiega che si tratta di un lavoro che sta portando avanti in totale autonomia e che non è stato ancora proposto a nessuno. Anche perché, ammette, si tratta di un film complicato da vendere:

Staremo a vedere che accadrà. In realtà, non lo sto scrivendo per nessuno studio in particolare. È proprio qualcosa di cui sono appassionato. Ma è molto esoterico. Sarà difficile venderlo…

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: Empire via Screen Rant – L’immagine dell’articolo arriva da Eresys, un videogioco lovecraftiano disponibile su Steam (ecco il trailer su YouTube)

Classifiche consigliate