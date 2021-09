In un pezzo scritto per il Time dedicato alle 100 persone più influenti del 2021,ha preso le difese di Snella sua casa contro la Disney.

Ecco le parole della star di Halloween:

Di recente l’ho vista conquistare lo schermo nei panni di Vedova Nera, che si vendica contro una figura di potere (sottolineo uomo) che manipola le donne affinché combattano per lui. Poi ho letto la sua splendida risposta a una manipolazione della vita reale (sottolineo la stessa cosa), quando ha citato lo studio in giudizio per violazione del contratto, sostenendo che la decisione di distribuire il film al cinema e in streaming in contemporanea abbia significato una riduzione sostanziosa del compenso.

In quanto assassina dotata di coscienza, attrice con fibra morale, madre feroce che ha appena dato alla luce il secondo figlio, il messaggio è chiaro: non fate incaz*are mamma orsa.