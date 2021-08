La prima parte a fare una nuova mossa nella causa trae la Disney è quest’ultima: venerdì infatti la major ha inoltrato una mozione per forzare l’attrice a risolvere la questione attraverso l’ arbitrato (cioè con una mediazione, senza passare dal procedimento giudiziario).

Era una mossa attesa, ed è volta a stabilire se la Disney debba o meno risarcire l’attrice per aver distribuito Black Widow in forma ibrida (al cinema e in streaming con Accesso VIP) senza prima aver raggiunto un accordo economico con lei sui bonus legati agli incassi cinematografici del film.

Nella mozione, l’avvocato Daniel Petrocelli evidenzia alcuni fatti che dimostrerebbero come, in realtà, la Disney avrebbe soddisfatto le condizioni del contratto con la Johansson: innanzitutto, ha distribuito il film in 9000 schermi (una delle condizioni era una “wide release” cinematografica in più di 1500 sale, ma nel contratto si parlava di esclusiva). Inoltre, il film ha incassato 80 milioni di dollari nel weekend d’esordio, “più di altri film Marvel usciti prima della pandemia come Thor: the Dark World, Ant-Man, Ant-Man and the Wasp e Guardiani della Galassia”. Nel documento si leggono poi i dati d’incasso aggiornati al 15 agosto: 367 milioni di dollari in tutto il mondo e “più di 125 milioni di dollari in streaming e digital download”. La Disney afferma di aver comunicato quest’ultimo dato per poterlo integrare al box-office e quindi calcolare eventuali bonus (un metodo che comunque non era stato concordato con la Johansson in fase contrattuale, che risale a due anni prima del lancio di Disney+). “Nonostante l’impressionante performance al botteghino del film, vista la pandemia, e la decisione di includere i dati dello streaming e del digital download, la parte si è detta insoddisfatta,” afferma la mozione.

Vi terremo aggiornati sull’eventualità che la causa si risolva effettivamente in arbitrato.

Fonte: Variety