In occasione dell’uscita di Zoey 102 Jamie Lynn Spears ha rilasciato un’intervista a Variety.

Nel corso della chiacchierata, l’attrice ha parlato del rapporto con la sorella Britney, del suo memoir, del suo ritorno come Zoey nel nuovo film ma anche di un’audizione fallita per Twilight.

Racconta Jamie Lynn:

Ho fatto un’audizione per Twilight. Era prima che i vampiri diventassero così popolari. Ora tutti amiamo guardare storie sui vampiri, ma a quei tempi avevo pensato: “Vampiri? Mi prendete in giro?” Ricordo di aver partecipato al provino pensando: “Chi guarderà questi vampiri?” Be, mi sbagliavo.