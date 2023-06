In un incontro col pubblico tenutosi durante l’ultimo Festival di Cannes (via Deadline), Jane Fonda ha parlato a ruota libera della sua carriera, raccontando diversi aneddoti. In particolare, ha rivelato di “essere stata innamorata” di Robert Redford, con cui ha recitato in quattro film tra cui A piedi nudi nel parco e Il cavaliere elettrico. Ma a quest’ultimo “non piaceva baciare. Non gli ho mai detto nulla [a riguardo]. Era sempre di cattivo umore e ho sempre pensato che fosse colpa mia. È una persona molto buona. Ha solo un problema con le donne“.

A chi invece piaceva baciare, secondo l’attrice, era Alain Delon, il suo co-protagonista nel film francese Crisantemi per un delitto. Fonda ha notato quanto fosse bello all’epoca, mentre non lo è “così tanto adesso. Ha avuto una vita difficile. Ma allora era l’essere umano più bello“.

Fonda è senza peli sulla lingua anche nei confronti del leggendario cineasta Jean-Luc Godard, che l’ha diretta nel 1972 in Crepa padrone, tutto va bene nel 1972: “È stato un grande regista. Mi tolgo il cappello. Un grande regista. Ma come uomo? Mi dispiace. No, no“.

L’attrice ha poi raccontato un aneddoto inerente Sul lago dorato, commedia del 1981 dove recita insieme al padre Henry e a Katharine Hepburn:

Tutti e tre siamo stati nominati agli Oscar, io come non protagonista, lei come miglior attrice [protagonista], mio padre come miglior attore. Io non ho vinto. E loro sì. Ho chiamato [Hepburn] per congratularmi e lei mi ha risposto: “Non mi raggiungerai mai! [Hepburn aveva infatti ottenuto il suo quarto Oscar, mentre Fonda era, e sarebbe poi rimasta, ferma a due, ndr.]”

Vi ricordiamo che l’attrice ha recentemente preso parte a The Book Club 2, commedia uscita lo scorso 11 maggio nelle nostre sale.

Cosa ne pensate degli aneddoti di Jane Fonda? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline

