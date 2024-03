Jason Biggs è tornato a parlare delle battaglie passate con l’alcolismo in occasione di un’ospitata al podcast di sua moglie Jenny Mollen intitolato All the Fails.

L’attore ha svelato che non solo nascondeva la sua dipendenza a sua moglie, ma che continuava a bere anche durante il suo percorso di terapia per disintossicarsi:

Andavo a terapia e ‘lavoravo su di me’, ma poi me ne andavo dopo una bella sessione, andavo al negozio di alcolici, mi compravo una bottiglia di vodka, la bevevo e me ne andavo a casa.

Mollen ha parlato del suo shock nel rendersi conto di quanto fossero seri i suoi problemi. “Come ho fatto a non accorgermene?” ha chiesto.

Biggs ha così ribattuto:

Sapevo fermarmi al punto giusto, sapevo arrivare a un punto in cui riuscivo a scollarmi dal presente e a non pensare a nulla. Ma non volevo essere troppo ubriaco da non riuscire neanche a reggere una conversazione con te.

Ha poi aggiunto: “Sostituivo costantemente quelle bottiglie nel mobiletto”.

Jason Biggs e Jenny Mollen hanno due figli e sono sposati dal 2008 dopo essersi incontrati sul set di La ragazza del mio migliore amico.

